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В горах Грузии погиб украинский турист, еще один украинец госпитализирован


фото: poddubnov.com
В Грузии во время спуска с горной вершины Тетнульд двое украинских туристов сорвались с тропы и скатились по склону

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.

Инцидент произошел 18 июля. В результате падения один из украинцев погиб, другой был госпитализирован в больницу города Зугдиди. Его планируют выписать из медучреждения до конца недели.

"Примерно в 19 часов группа с которой они шли заявила об их исчезновении (они шли последними, поэтому их исчезновение заметили не сразу). При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет", - написал в Facebook друг спасенного туриста Дмитрий Костюк.

Сейчас продолжается операция по эвакуации тела погибшего украинца. По данным спасателей, тело уже забрали с горы.

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