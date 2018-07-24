Украинский голкипер "Реала" попал на обложку авторитетной газеты Marca
24 июля, 2018, 13:52
Украинский вратарь Андрей Лунин попал на первую полосу влиятельного испанского спортивного издания Marca
Лунин появился на обложке свежего номера газеты за 24 июля. "Лунин осваивается в воротах, составляя конкуренцию Кейлору, Кико и Луке Зидану и ожидая Куртуа" - говорится на обложке журнала.
"Реал" заплатил за Лунина 8,5 млн евро, дополнительно 4 млн евро "Заря" может получить в качестве бонусов.
Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста". В сезоне 2016/17 выступал за "Днепр". Прошлый сезон провел в "Заре", за которую в разных турнирах сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. На счету голкипера два матча в составе национальной сборной Украины.
- 23 июля состоялась официальная презентация Андрея Лунина в мадридском "Реале".
- 19-летний украинец поразил на ней приветственной речью, которую произнес на испанском языке.
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