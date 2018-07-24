Украинский боксер ищет нового менеджера через соцсети

24 июля, 2018, 10:23

Украинский боксер Тарас Шелестюк объявил в соцсети, что ищет нового менеджера

Об этом Шелестюк написал в Facebook.

Экс-чемпион мира среди любителей сообщил, что официально разорвал отношения со своим менеджером и теперь находится в поиске новой профессиональной команды.

"Дорогие друзья и потенциальные партнеры! Я хотел бы сообщить всему международному сообществу бокса, что я официально свободен от любых договорных обязательств с моим бывшим менеджером. Теперь я хотел бы начать сотрудничество с профессионалом, преданным своему делу менеджером, чтобы достичь всех высот бокса , которые я могу и потенциально способен достичь. Моя цель - стать чемпионом мира благодаря сотрудничеству с мудрым, честным и компетентным менеджером. Обращайтесь ко мне напрямую, и я рассмотрю все предложения", - написал Шелестюк.

Тарас Шелестюк вступал за американскую компанию Banner Promotions, которой руководит Мэтт Роуленд. Недовольство украинского боксера вызвало отсутствие боев в течение целого года.