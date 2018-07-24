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Украинский боксер ищет нового менеджера через соцсети


фото: ringside24
Украинский боксер Тарас Шелестюк объявил в соцсети, что ищет нового менеджера

Об этом Шелестюк написал в Facebook.

Экс-чемпион мира среди любителей сообщил, что официально разорвал отношения со своим менеджером и теперь находится в поиске новой профессиональной команды.

"Дорогие друзья и потенциальные партнеры! Я хотел бы сообщить всему международному сообществу бокса, что я официально свободен от любых договорных обязательств с моим бывшим менеджером. Теперь я хотел бы начать сотрудничество с профессионалом, преданным своему делу менеджером, чтобы достичь всех высот бокса , которые я могу и потенциально способен достичь. Моя цель - стать чемпионом мира благодаря сотрудничеству с мудрым, честным и компетентным менеджером. Обращайтесь ко мне напрямую, и я рассмотрю все предложения", - написал Шелестюк.

  • Тарас Шелестюк вступал за американскую компанию Banner Promotions, которой руководит Мэтт Роуленд. Недовольство украинского боксера вызвало отсутствие боев в течение целого года.
  • 32-летний Тарас Шелестюк в 2011 году становился чемпионом мира среди любителей и получил бронзу Олимпиады-2012 в категории до 69 кг.

  • На профессиональном ринге выступает с 2013 года, выиграл все свои 16 боев. Свой последний поединок выиграл 1 июля прошлого года и нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса. Владел титулом чемпиона Северной Америки.

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