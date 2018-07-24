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Украинка Харлан сенсационно выбыла из чемпионата мира


фото: FIE
Украинская саблистка Ольга Харлан неожиданно вылетела в 1/16 финала чемпионате мира

Об этом сообщает Международная федерация фехтования.

Харлан прекратила выступления в китайском городе Уси, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао со счетом 13:15.

Украинка начинала выступления на турнире под первым номером посева, но не смогла защитить чемпионский титул, уступив китаянке, которая занимает 35 место в мировом рейтинге.

В 1/16 финала завершила выступления и Алина Комащук, которая проиграла итальянке Ирен Векки (12:15). До этого Векки выбила из турнира еще одну украинку - Юлию Бакастову.

 

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