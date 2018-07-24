Украинка Харлан сенсационно выбыла из чемпионата мира
24 июля, 2018, 11:09
Украинская саблистка Ольга Харлан неожиданно вылетела в 1/16 финала чемпионате мира
Об этом сообщает Международная федерация фехтования.
Харлан прекратила выступления в китайском городе Уси, проиграв в 1/16 финала китаянке Яци Шао со счетом 13:15.
Украинка начинала выступления на турнире под первым номером посева, но не смогла защитить чемпионский титул, уступив китаянке, которая занимает 35 место в мировом рейтинге.
В 1/16 финала завершила выступления и Алина Комащук, которая проиграла итальянке Ирен Векки (12:15). До этого Векки выбила из турнира еще одну украинку - Юлию Бакастову.
- Накануне чемпионата мира женская сборная Украины по фехтованию на саблях потеряла весь багаж и более неделю использовала чужую амуницию.
- 23 июля сборной Украины две бронзовые медали принесли Богдан Никишин и Роман Свичкарь.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-