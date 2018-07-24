Украина до сих пор ждет ответа России по обмену 36 россиян на украинских политзаключенных

24 июля, 2018, 18:23

Украинская сторона ожидает от России официального ответа на предложение передать ей 36 российских граждан в обмен на удерживаемых в РФ граждан Украины

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

24 июля состоялась встреча представителей правительства с семьями украинских политзаключенных - родителями Павла Гриба и Валентина Вигивского, братом Евгения Панова, женой военного, заложника ОРДЛО Богдана Пантюшенко и представителем по делам Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.

"Разделяю возмущение семей политзаключенных, которые по сей день не получают от государства помощи для адвокатов, защищающих украинцев и крымских татар в Крыму (тем более, что ВР заложила в бюджет на поддержку политзаключенных и их семей, в т. ч. на адвокатские услуги, значительные суммы, более 90 млн грн)”, - заявила Геращенко.

Она также подчеркнула, что украинская сторона до сих пор ожидает от РФ официального ответа на предложение передать 36 россиян в обмен на украинских заключенных.

Между тем Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что Россия направила список на посещение 51 лица, хотя только 13 из них имеют российское гражданство.

"Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 лица. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, кое-кто из них отказался от встречи с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой", - сообщила Денисова.