Ученые создали робота, который по размеру напоминает человеческую клетку. Зачем

24 июля, 2018, 13:29

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали автономных роботов размером с клетку человека

Как пишет TechCrunch, их будут использовать для исследования организма, а также диагностики газо - и нефтепроводов.

Размер роботов составляет от одной миллиардной до одной миллионной доли метра. Устройства не требуют подзарядки - в их основе лежат фотодиодные полупроводники, которые преобразуют свет в электрический заряд, достаточный для работы бортовой электроники и системы хранения информации.

Исследователи надеются заложить основу для устройств, которые могут использоваться для проведения диагностики в труднодоступных местах - от пищеварительной системы человека до резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе.

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