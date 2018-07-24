 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали потенциальную замену пластика из крабов и насекомых

Ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный материал из целлюлозы и хитина, который может раскладываться. В будущем он может заменить пластиковые упаковки

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Все элементы нового материала существуют в природе и разлагаются гораздо быстрее, чем пластик. Хитин - основной элемент экзоскелета членистоногих, в том числе ракообразных и насекомых. Третий полимер в составе материала - полилактид, возобновляемый компонент, который получают из кукурузы или сахарного тростника.

Ученые добавили в воду нановолокна хитина и наночастицы целлюлозы, превратили их в суспензию и нанесли на основу из полилактида. По прочности материал не уступает пластику - вещества «склеиваются» благодаря положительному заряду частиц хитина и негативного в молекул целлюлозы.

Новый материал оказался на 67% менее проницаемым для кислорода, чем полиэтилентерефталат, из которого изготавливают пластик. Сейчас ученые ищут дешевый способ получения хитина и исследуют материал на устойчивость к водяному пару.

Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Читайте также: Смерть в воздухе. Как "скучная" экология незаметно убьет 260 тысяч человек

  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Вещь Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, неподалеку от побережья индонезийского туристического курорта Бали, но вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
  • Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусор.
  • Японские ученые нашли и улучшили бактерию, которая уничтожает пластик за несколько дней.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать