Ученые создали потенциальную замену пластика из крабов и насекомых

24 июля, 2018, 12:45

Ученые из Технологического института Джорджии создали прозрачный материал из целлюлозы и хитина, который может раскладываться. В будущем он может заменить пластиковые упаковки

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Все элементы нового материала существуют в природе и разлагаются гораздо быстрее, чем пластик. Хитин - основной элемент экзоскелета членистоногих, в том числе ракообразных и насекомых. Третий полимер в составе материала - полилактид, возобновляемый компонент, который получают из кукурузы или сахарного тростника.

Ученые добавили в воду нановолокна хитина и наночастицы целлюлозы, превратили их в суспензию и нанесли на основу из полилактида. По прочности материал не уступает пластику - вещества «склеиваются» благодаря положительному заряду частиц хитина и негативного в молекул целлюлозы.

Новый материал оказался на 67% менее проницаемым для кислорода, чем полиэтилентерефталат, из которого изготавливают пластик. Сейчас ученые ищут дешевый способ получения хитина и исследуют материал на устойчивость к водяному пару.

Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

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