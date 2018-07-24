Ученые создали потенциальную замену пластика из крабов и насекомых
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Все элементы нового материала существуют в природе и разлагаются гораздо быстрее, чем пластик. Хитин - основной элемент экзоскелета членистоногих, в том числе ракообразных и насекомых. Третий полимер в составе материала - полилактид, возобновляемый компонент, который получают из кукурузы или сахарного тростника.
Ученые добавили в воду нановолокна хитина и наночастицы целлюлозы, превратили их в суспензию и нанесли на основу из полилактида. По прочности материал не уступает пластику - вещества «склеиваются» благодаря положительному заряду частиц хитина и негативного в молекул целлюлозы.
Новый материал оказался на 67% менее проницаемым для кислорода, чем полиэтилентерефталат, из которого изготавливают пластик. Сейчас ученые ищут дешевый способ получения хитина и исследуют материал на устойчивость к водяному пару.
Напомним, одной из острейших проблем экологии является загрязнение Мирового океана. Так, в северной части Тихого океана собралось наибольшее скопление пластика в мире. Его обнаружили еще в 1980-х годах и символично назвали мусорным "пятном". Скопления ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
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