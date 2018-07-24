Туманность Андромеды поглотила "сестру" Млечного Пути

24 июля, 2018, 14:53

Примерно 2 млрд лет назад близка к Млечному Пути Туманность Андромеды поглотила большую соседнюю галактику

К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, проанализировав происхождение ее спутников и всплеск звездообразования, который пришелся на это время. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Один из главных механизмов роста галактик - слияние и поглощение соседних скоплений звезд и планет. Во время этого процесса возникают газовые облака, благодаря которым скорость звездообразования значительно возрастает.

"Астрономы изучают местную группу галактик (в нее ходят Млечный Путь, Андромеда и их соседи) уже очень давно. Для нас оказалась полной неожиданностью новость о том, что у Млечного Пути была сестра-близнец. Мы даже не догадывались о ее существовании", - комментирует Эрик Белл, соавтор научной статьи, опубликованной в журнале Nature Astronomy, где описывается это открытие.

Это позволяет если не решить, то хотя бы предложить решение для еще одной интересной загадки. Рядом с галактикой Андромеды находится более компактная галактика-сателлит M32. Она была открыта в 1749 году французским астрономом Ле Жантиль. Долгое время ученые не могли понять, откуда мог появиться этот спутник Андромеды, а сейчас предполагают, что плотная компактная галактика M32 самом деле является остатками галактики M32p - сестры Млечного Пути.

Ученые проанализировали процесс происхождения звездного гало M31 на основе двух масштабных моделей. В результате ученые пришли к выводу, что около 5 млрд лет назад M31 поглотила галактику M32p, масса которой составляет 2,5 × 1010 масс Солнца. В результате этого процесса сформировалась пятая часть звезд в Туманности Андромеды, подсчитали ученые.

"M32 - очень странная галактика. Она выглядит как обычная старая компактная эллиптическая галактика, однако при более тщательном исследовании оказывается, что в ней содержится множество молодых звезд. Это одна из наиболее компактных галактик в обозримой Вселенной. Другой как она просто нет", - добавляет Белл.

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