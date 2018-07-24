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Синоптик рассказала, какие области сегодня и завтра накроют дожди


фото: golos.ua
24-25 июля на большинстве территории Украины будет преобладать влажная погода с дождями и грозами

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине сегодня и завтра погода будет влажной. Таким образом ситуация с осадками и температурой останется без изменений: будут кратковременные дожди, грозы и сильные ливни. Подобная погода будет доминировать в западных, северных и большинстве центральных областей.

Тем временем в южных и восточных районах осадки будут кратковременными, или их не будет вообще. Воздух там прогреется до 26-32 градусов.

На остальной территории температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов, на Западе будет несколько свежее - 20-25 градусов.

Во второй половине недели осадков станет меньше, а температкра воздуха будет повышаться, и тогда в Украине будет "настоящая летняя жара".

 

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