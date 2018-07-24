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Стартовал конкурс для украиноязычных литераторов Восточной Украины "Кальмиюс"

Работы туда присылают авторы и с оккупированных территорий также

В июле начался третий Межрегиональный литературный конкурс "Кальмиюс", который уже второй год подряд проводится исключительно на волонтерских началах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

С 2016 года, основанный ко второй годовщине освобождения Краматорска и Славянска от российского агрессора, "Кальмиюс" объединяет сотни украиноязычных литераторов из Донецкой, Луганской, Запорожского края, Харьковщины и Днепропетровщины.

Традиционно, определенная часть работ поступает на конкурс с оккупированных территорий. Большое количество конкурсантов (с 2016 года получено более 2000 работ) не оставляет сомнения в том, что восток Украины насыщенный талантливыми украиноязычными художниками.

Организаторами конкурса являются учительница украинского языка и литературы Краматорской ООШ № 11, общественный деятель, популяризатор чтения среди детей и подростков на Востоке Украины Оксана Проселкова. Пластун из Краматорска, председатель ОО "Культурно-образовательный фонд" Либере Либерати "Максим Потапчук и волонтерская инициатива Тrava.UA.

Цель конкурса-активизация творческих усилий и диалога между общинами восточных областей, выявление и поддержку литературно одаренных украинцев, а также культурную деоккупации востока Украины.

В этом году принять участие в конкурсе могут переселенцы с Востока (ВПО) и жители Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепровской и Запорожской областей, в возрасте от 14 лет. По неоднократным обращениям сторонников конкурса впервые начато номинацию «Поэзия молодежи" для участников в возрасте с 14-16 лет и отменено возрастной ценз.

Обязательным требованием остается одно - произведения необходимо написать на украинском языке и отправить на электронный адрес kalmiusukraine@gmail.com.

Работы принимаются до 15.11.18, и уже к 15.12.18 будут объявлены победители конкурса.

В 2017 году был презентован альманах с работами победителей и Межрегионального конкурса. Но более всего конкурс гордится победами конкурсантов - многим из них именно участие в "Кальмиюс" дало уверенный старт.

Юлия Илюха  (Харьков) получила второе место на нынешнем Международном литературном конкурсе "Коронация слова" за произведение-победитель ІІ  Регионального литературного конкурса "Кальмиюс" под названием "Восточный синдром".

К Книжному Арсеналу в Киеве вышел сборник фэнтезийных рассказов "Чужие желания", написанный двумя писательницами - харьковчанкой   Юлией Баткилиной и Марией Микицей из Ивано-Франковска. Юлия Баткилина и ее повесть "Когда волшебник не пришел" - прошлогодняя победительница в номинации "Проза для взрослых".

Екатерина Бойко (Телига) из Запорожья в 2017 году получила III место в номинации "Поэзия для взрослых", а ныне ее историческая проза в десятке лучших.

Победительница "Кальмиюс-2017" Елена Кладовая из Северодонецка в 2018 году получила премию на Всеукраинском конкурсе малой прозы Ивана Чендея.

Ежегодно "Кальмиюс" приглашает в состав жюри лучших специалистов в области литературы, театроведения, публицистики, позволяет получить качественный обратная связь, совет над усовершенствованием творческих умений и даже предложение в печати. Так в 2017 году на Форуме издателей была представлена ​​издательством "Кальвария" книга победителя І Межрегионального конкурса "Кальмиюс" Александра Олейника "Дневной звук" (г.. Краматорск).

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Организаторы приглашают к сотрудничеству меценатов.

Информационный партнер конкурса Еспресо.TVТворческий партнер конкурса издательство "Кальвария".

Больше информации о третьем Межрегиональный литературный конкурс "Кальмиюс" - на странице проекта в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/kalmiusukraine/ и на странице организаторов  http://liberiliberati.org/

 

 

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