Стало известно, как ушла из жизни соучредитель FEMEN Оксана Шачко

24 июля, 2018, 13:13

Одна из основательниц движения FEMEN Оксана Шачко, которую нашли мертвой в ее парижской квартире 23 июля, повесилась

Об этом в комментарии "Українской правде" сообщила другая основательница FEMEN Анна Гуцол.

"Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - сказала Анна.

По предварительной информации, событие квалифицируется как самоубийство. Официальную причину смерти скажут после экспертизы.

Гуцол также сообщила, что предсмертная записка была, но содержание ее не известно.

"Связались с посольством Украины и родными. Они будут решать, как ее похоронить", - добавила активистка.

Как сообщает Paris Burns, Шачко оставила записку на английском парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все фейк".

Справка. Украинка Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987.

Она была одной из основательниц FEMEN в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

FEMEN сначала протестовала по поводу проблем, затрагивающих студенток, но затем перешла к акциям против сексуальной эксплуатации украинских женщин и секс-туризма.

Франция предоставила Оксане Шачко статус политического беженца в 2013 году. Она жила в Париже как художник, писала феминистские картины и устраивала персональные выставки.