Стало известно, как ушла из жизни соучредитель FEMEN Оксана Шачко
Об этом в комментарии "Українской правде" сообщила другая основательница FEMEN Анна Гуцол.
"Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - сказала Анна.
По предварительной информации, событие квалифицируется как самоубийство. Официальную причину смерти скажут после экспертизы.
Гуцол также сообщила, что предсмертная записка была, но содержание ее не известно.
"Связались с посольством Украины и родными. Они будут решать, как ее похоронить", - добавила активистка.
Как сообщает Paris Burns, Шачко оставила записку на английском парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все фейк".
Справка. Украинка Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987.
Она была одной из основательниц FEMEN в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.
FEMEN сначала протестовала по поводу проблем, затрагивающих студенток, но затем перешла к акциям против сексуальной эксплуатации украинских женщин и секс-туризма.
Франция предоставила Оксане Шачко статус политического беженца в 2013 году. Она жила в Париже как художник, писала феминистские картины и устраивала персональные выставки.
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