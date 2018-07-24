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США ослабят санкции против стран, которые будут покупать американское оружие вместо российского

Палата представителей Конгресса США приняла решение ослабить санкции в отношении стран, которые откажутся от поставок оружия из России и перейдут на оружие из США

Об этом сообщает издание The Hill.

Инициатива ослабления санкций ранее содержалась в законопроекте о финансировании обороны на 2019 год по предложению министра обороны Джеймса Мэттиса, однако после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина ее начали пересматривать. В конечном итоге инициативу утвердила нижняя палата Конгресса США.

Возможность ослабления санкций в отношении стран, которые откажутся от российского оружия в пользу американского была согласована на уровне профильных комитетов в Палате представителей и в Сенате.

Окончательная версия законопроекта будет содержать критерии ослабления санкций в отношении таких стран.

 

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