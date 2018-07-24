Смертельное ДТП на Житомирщине: тормоза маршрутки были неисправны

24 июля, 2018, 08:45

Экспертиза технического состояния маршрутки, которая 20 июля попала в смертельное ДТП на Житомирщине, установила, что тормозная система была неисправна

Об этом во время сегодняшнего заседания в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов, передает Громадське радио.

"На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УКУ (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор Сергей Глазунов.

Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован.

Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не согласился, В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.

"Тормозная система вмешательства не итмеет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяні. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он уснул, может какие-то еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", — заявил в суде подозреваемый.

Как сообщалось, владельца маршрутки суд отправил под домашний арест на два месяца.