Смертельное ДТП на Житомирщине: тормоза маршрутки были неисправны
Об этом во время сегодняшнего заседания в Королевском районном суде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов, передает Громадське радио.
"На сегодня, согласно проведенной экспертизе технического состояния автомобиля, установлено, что тормозная система была в неисправном состоянии. Поэтому у нас имелись все основания для сообщения Луцику Петру Васильевичу подозрения по ст. 277 УКУ (Повреждение путей сообщения и транспортных средств)", - заявил прокурор Сергей Глазунов.
Прокуратура сообщила, что автобус был переоборудован.
Владелец автобуса Петр Луцик с выводами экспертизы не согласился, В ДТП он обвиняет водителя, которому одолжил маршрутку.
"Тормозная система вмешательства не итмеет, потеков жидкости нет. Колодки тормозные соответствуют стандарту, они были поменяны (не помню когда), не перепаяні. До момента столкновения я не увидел тормозного пути. Я не знаю, может он уснул, может какие-то еще обстоятельства. Может, состояние здоровья или кто-то отвлек его", — заявил в суде подозреваемый.
Как сообщалось, владельца маршрутки суд отправил под домашний арест на два месяца.
- 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
- Полиция задержала владельца пассажирского микроавтобуса, который в Житомирской областистолкнулся с грузовиком, в результате чего 10 человек погибли, еще 9 получили ранения.
- Полиция установила личности девяти из десяти погибших в ДТП, случившемся в пятницу, 20 июля, под Житомиром, среди жертв автокатастрофы – двое гражданок России и гражданин Грузии.
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