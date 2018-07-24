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Сборная Украины вышла в полуфинал Евро-2018


фото: ffu.ua
Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал юношеского первенства Европы по футболу

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Перед последним туром Евро-2018 (U-19) в Финляндии в группе В сложилась такая ситуация, что сборную Украины в игре с Турцией за определенных условий устраивало даже поражение. Однако команда Александра Петракова решила не останавливаться на достигнутом после победы над Францией (2:1) и ничьей с Англией (1:1).

Уже на 8-й минуте сработала динамовская связка: Георгий Цитаишвили отдал, а Сергей Булеца забил. Этот гол стал единственным во встрече, что позволило украинцам занять первое место в своей группе. Теперь в полуфинале турнира 26 июля команда Александра Петракова встретится со сборной Португалии.

Кроме этого, наша команда получила путевку на чемпионат мира (U-20), который состоится в следующем году в Польше.

 

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