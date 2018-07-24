Савченко отказалась от теста на полиграфе, потому что ей не понравились вопросы
Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила ее сестра Вера, сообщает "Укринформ".
По ее словам, в учреждение, где должен был проходить тест, не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь на то, что этого не позволяет следователь.
"Они не согласовали свои действия и никого не допустили. Надежда взглянула на вопросы, они те самые... искривлены и с оттенком вины. Она отказалась от этого (проверки - ред.)", - отметила Вера.
Экспертиза с использованием полиграфа должна была состояться в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
Отметим, в СБУ ранее рассказали о предварительных результатах экспертизы Савченко на полиграфе. В частности, тест показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.
- Как сообщалось, 8 марта при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана.
- 12 марта СБУ вызвала депутата Надежду Савченко на допрос по делу подозреваемого в подготовке терактов в Киеве Владимира Рубана.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с него депутатской неприкосновенности.
- 15 мая, Шевченковский райсуд Киева продлил срок содержания Надежды Савченко под стражей до 13 июля. 22 мая Апелляционный суд Киева оставил Савченко под стражей.
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