Савченко отказалась от теста на полиграфе, потому что ей не понравились вопросы

24 июля, 2018, 12:50

Подозреваемая в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе

Об этом в эфире канала "112 Украина" заявила ее сестра Вера, сообщает "Укринформ".

По ее словам, в учреждение, где должен был проходить тест, не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь на то, что этого не позволяет следователь.

"Они не согласовали свои действия и никого не допустили. Надежда взглянула на вопросы, они те самые... искривлены и с оттенком вины. Она отказалась от этого (проверки - ред.)", - отметила Вера.

Экспертиза с использованием полиграфа должна была состояться в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Отметим, в СБУ ранее рассказали о предварительных результатах экспертизы Савченко на полиграфе. В частности, тест показал, что она лично готовила насильственное свержение конституционного строя.