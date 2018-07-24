САП обвинила нардепа Лещенко в разглашении данных досудебного расследования

24 июля, 2018, 13:44

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре опровергают информацию о якобы блокировании досудебного расследования в отношении и.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Романа Журила

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Народный депутат Украины Сергей Лещенко в авторской передаче “Честная политика” 19 июля распостранил информацию о том, что прокурорами САП блокируется досудебное расследование НАБУ относительно исполняющего обязанности ПАО “Объединенная горно-химическая компания” Журила Г.М. и ведутся переговоры по погашению ущерба в уголовном производстве за счет его премии. Указанная информация не соответствует действительности”, - говорится в сообщении.

В САП проинформировали, что на момент выхода этой передачи в этом уголовном производстве 18 июля прокурорами было составлено обвинительное акт относительно Журила и его экс-заместителя по коммерческим вопросам, а материалы в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, расследование по которому в настоящее время продолжается.

"При наличии достаточных доказательств в этом уголовном производстве будут приняты, предусмотренные УПК Украины, процессуальные решения. Вопрос возмещения ущерба в уголовном производстве за счет "виртуальных средств" никогда не были предметом обсуждения не только относительно этого досудебного расследования, но и любых других", - добавили в ведомстве.

Одновременно в САП выразили беспокойство, что Лещенко как нардеп, который не является стороной уголовных производств, “систематически распространяет информацию с ограниченным доступом, разглашает данные предварительного расследования, цитирует служебные документы НАБУ".

Отмечается, что ст. 387 УПК Украины установлена уголовная ответственность за разглашение тайны досудебного расследования без разрешения прокурора или следователя.

"В указанной телепередаче Лещенко утверждает, что САП не принимает мер к расторжению контрактов с посредниками. К сведению народного депутата с ходатайством, согласованным прокурорами САП, 30 января 2017 года следственным судьей Соломенского райсуда Киева ПАО "Объединенная горно-химическая компания" запрещено совершать действия по отчуждению, отгрузке, распоряжение иным образом титаносодержащими рудами в пользу компаний-контрагентов, о которых упоминается в сюжете. Вместе с тем, такое решение 27 апреля было пересмотрено судом”, - добавили в САП.

Подчеркивается, что “как представитель большинства депутатских фракций в парламенте, будучи досконально осведомленным с проблемами реализации продукции украинских госпредприятий через компании-посредники, выполняя свои прямые функции в течение 4 лет (Лещенко — ред.) мог бы инициировать соответствующие изменения в законодательство, которые бы существенно улучшили положение вещей”.

“Вместе с тем, "более интересным" для определенных народных депутатов является не выполнение прямых обязанностей, а продвижения интересов третьих лиц, в том числе и "правильных" контрактов и контрагентов, накопления дорогостоящей недвижимости или других благ. Соответствующая передача свидетельствует об уровне журналистики и правдивость информации, которая распространяется указанным народным депутатом”, - убеждены в САП.

В САПЕ также проинформировали, что в настоящее время антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением и. о. руководителя ПАО “ОГХК” и его экс-заместителя по коммерческим вопросам.

Досудебным расследованием установлено, что эти служебные лица ГП “ОГХК”, злоупотребляя своим служебным положением, и находясь в сговоре с другими лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, на протяжении декабря 2014 года - июля 2016 года, при осуществлении хозяйственной деятельности умышленно продавали титаносодержащие руды по заниженным ценам через связанные и подконтрольные соответствующим образом компании-посредники, с последующей продажей руд иностранным субъектам хозяйствования реального сектора экономики – конечным получателям по действительным рыночным ценам.

По результатам судебной экономической экспертизы установлено, что такими действиями госпредприятию нанесен ущерб в размере 12 867 390,75 долларов, что согласно официальному курсу валют, установленному Нацбанком, составляет - 296 840 119,93 грн.