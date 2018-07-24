Самое длинное лунное затмение века: когда его наблюдать
Об этом сообщает Science Alert.
Полное затмение продлится 103 минуты.
Кроме того, полная луна во время затмения станет "кровавого" цвета. В зависимости от погоды она может быть ржавой, кирпичной или красной.
"Если бы вы стояли на Луне на протяжении лунного затмения, вы бы увидели, как солнце садится и поднимается над Землей. Вы бы смогли наблюдать преломленные и рассеянные солнечные лучи, которые проходят через атмосферу нашей планеты", – отметил ученый из лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Динер.
Именно поэтому в это время Луна станет оранжево-красной.
Лунное затмение начнется 27 июля, в пятницу, в 23:22 по киевскому времени (в 20:22 – по Гринвичу).
Наблюдать за этим явлением можно будет онлайн по ссылке.
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