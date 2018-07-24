Самое длинное лунное затмение века: когда его наблюдать

24 июля, 2018, 14:33

В пятницу, 27 июля, во всем мире будет наблюдаться самое длинное полное лунное затмение за последние 100 лет

Об этом сообщает Science Alert.

Полное затмение продлится 103 минуты.

Кроме того, полная луна во время затмения станет "кровавого" цвета. В зависимости от погоды она может быть ржавой, кирпичной или красной.

"Если бы вы стояли на Луне на протяжении лунного затмения, вы бы увидели, как солнце садится и поднимается над Землей. Вы бы смогли наблюдать преломленные и рассеянные солнечные лучи, которые проходят через атмосферу нашей планеты", – отметил ученый из лаборатории реактивного движения NASA Дэвид Динер.

Именно поэтому в это время Луна станет оранжево-красной.

Лунное затмение начнется 27 июля, в пятницу, в 23:22 по киевскому времени (в 20:22 – по Гринвичу).

Наблюдать за этим явлением можно будет онлайн по ссылке.