Российскому миллиардеру не дали выкупить лондонский "Арсенал"

24 июля, 2018, 14:17

Российский олигарх Алишер Усманов продает акции лондонского футбольного клуба "Арсенал"

Об этом сообщает Financial Times.

Усманов активно изучает возможность продажи 30% акций "Арсенала", которые ему принадлежат. Он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (доля - 67%), однако стороны не пришли к согласию.

Усманов пришел к выводу, что ему не удастся установить контроль над "Арсеналом", так как владелец контрольного пакета акций клуба Кронке не намерен продавать свою долю.

По оценке Financial Times, нынешняя ситуация означает окончание борьбы за контроль над "Арсеналом". Как утверждает газета, Усманов готов продать свои акции "Арсенала" любому покупателю, за исключением Кронке.