Роналду поразил в "Ювентусе" физическими данными 20-летнего человека

24 июля, 2018, 11:48

Медосмотр Кришитану Роналду в "Ювентусе" показал, что португалец находится в физическом состоянии 20-летнего человека

Об этом сообщил журналист beiNSPORT Маттео Бонетти в twitter.

По его информации, по результатам медицинского осмотра в "Ювентусе", физическое состояние 33-летнего Роналду можно сравнить с формой 20-летнего человека.

Так, процент жира в игрока равен 7%, при этом среднее значение для 33-летних футболистов около 10-11%. Процент мышечной массы - 50% (среднее значение - 46%). Кроме того, Бонетти вспомнил, что на счету Роналду самый быстрый рывок на чемпионате мира, во время которого он развил скорость 33,98 км/час.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98 km in World Cup, fastest in the entire tournament — Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) 23 июля 2018 г.