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Роналду поразил в "Ювентусе" физическими данными 20-летнего человека


фото: twitter
Медосмотр Кришитану Роналду в "Ювентусе" показал, что португалец находится в физическом состоянии 20-летнего человека

Об этом сообщил журналист beiNSPORT Маттео Бонетти в twitter.

По его информации, по результатам медицинского осмотра в "Ювентусе", физическое состояние 33-летнего Роналду можно сравнить с формой 20-летнего человека.

Так, процент жира в игрока равен 7%, при этом среднее значение для 33-летних футболистов около 10-11%. Процент мышечной массы - 50% (среднее значение - 46%). Кроме того, Бонетти вспомнил, что на счету Роналду самый быстрый рывок на чемпионате мира, во время которого он развил скорость 33,98 км/час.

 

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