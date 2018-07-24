Роналду поразил в "Ювентусе" физическими данными 20-летнего человека
Об этом сообщил журналист beiNSPORT Маттео Бонетти в twitter.
По его информации, по результатам медицинского осмотра в "Ювентусе", физическое состояние 33-летнего Роналду можно сравнить с формой 20-летнего человека.
Так, процент жира в игрока равен 7%, при этом среднее значение для 33-летних футболистов около 10-11%. Процент мышечной массы - 50% (среднее значение - 46%). Кроме того, Бонетти вспомнил, что на счету Роналду самый быстрый рывок на чемпионате мира, во время которого он развил скорость 33,98 км/час.
Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.— Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) 23 июля 2018 г.
Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)
Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)
Ran 33.98 km in World Cup, fastest in the entire tournament
- Криштиану Роналду в июле перешел в "Ювентус" после девяти лет в мадридском "Реале".
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