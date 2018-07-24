"Украинский форсаж": грузовик с древесиной устроил гонки на Франковщине
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области в Facebook.
Водитель грузовика МАN устроил гонки через село Черниев Тисменицкого района, игнорируя специальные сигналы и громкоговоритель полицейских.
После остановки путем блокирования на водителя грузовика составили два протокола: один за невыполнение требования об остановке, второй за то, что способ крепления груза подвергал опасности других участников движения. А еще патрульные вынесли постановление - грузовик не прошел обязательный технический контроль.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая должна установить, откуда водитель вез дерево и зачем. В это время 34-летний мужчина за рулем своим поведением старался убедить патрульных, что он крепко спит.
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