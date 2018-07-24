"Шахтер" удивил цветами новой формы

24 июля, 2018, 12:41

Донецкий "Шахтер" презентовал новую форма в неожиданных цветах

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Форма выполнена в непривычных для клуба цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционными для "Шахтера" являются оранжевый, черный и белый цвета. Отмечается, что при производстве экипировки Nike использовал 100% переработанного полиэстера. "Шахтер" в новых цветах будет играть в гостевых матчах и впервые выйдет в ней на поле 25 июля в матче 1-го тура чемпионата Украины против "Десны".