"Шахтер" удивил цветами новой формы
24 июля, 2018, 12:41
Донецкий "Шахтер" презентовал новую форма в неожиданных цветах
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Форма выполнена в непривычных для клуба цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционными для "Шахтера" являются оранжевый, черный и белый цвета. Отмечается, что при производстве экипировки Nike использовал 100% переработанного полиэстера. "Шахтер" в новых цветах будет играть в гостевых матчах и впервые выйдет в ней на поле 25 июля в матче 1-го тура чемпионата Украины против "Десны".
- Ранее новую форму презентовало киевское "Динамо", которое после 22 лет сотрудничества с Adidas, заключило контракт с New Balance.
- В стартовом матче сезона "Динамо" победило "Шахтер" в Суперкубке Украины.
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