"Не дождетесь": сестра Сенцова опровергла информацию о его "предсмертном состоянии"
24 июля, 2018, 07:18
Британское издание The Independent написало, что политзаключенный Олег Сенцов находится на грани смерти, ссылаясь на якобы слова его сестры Натальи Каплан. Но сама Наталья эту информацию опровергает
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала Каплан.
The Independent же привело в публикации такую цитату сестры Сенцова: "Мы не знаем, сколько выдержит его организм, но нам сказали, что он в предсмертном состоянии. Это чудо, что он держится так долго".
Также, Каплан якобы добавила, что нескольких ложек пищевой смеси в день, принимать которые согласился Сенцов, недостаточно, чтобы устранить риск для жизни.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Появилось видео с Сенцовим в колонии, отснятое в 18-й день его голодовки.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день.
- По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
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