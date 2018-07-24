Промоутер рассказал, когда Усик может встретиться с Бэллью
24 июля, 2018, 08:52
Промоутер британского боксера Тони Бэллью назвал возможную дату его боя против украинца Александра Усика
Об этом сообщает Boxingscene.
Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок Бэллью против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика может состояться в октябре или ноябре, если украинец захочет боксировать против британца.
"Бэллью готов. Усик вызвал Тони сразу после боя и подорвал этим бомбу. Уже через полчаса после финала суперсерии Бэллью звонил мне с просьбой организовать этот поединок. Я поговорил с командой украинца - посмотрим, что из этого получится. Когда может состояться бой? В октябре-ноябре", - сказал Хирн.
- Александр Усик бросил вызов Тони Бэллью сразу после победного боя против Мурата Гассиева.
- 35-летний Бэллью ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBС, но последние два поединка провел в супертяжелом весе и победил другого британца - Дэвида Хэя.
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