Промоутер рассказал, когда Усик может встретиться с Бэллью

24 июля, 2018, 08:52

Промоутер британского боксера Тони Бэллью назвал возможную дату его боя против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Boxingscene.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок Бэллью против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика может состояться в октябре или ноябре, если украинец захочет боксировать против британца.

"Бэллью готов. Усик вызвал Тони сразу после боя и подорвал этим бомбу. Уже через полчаса после финала суперсерии Бэллью звонил мне с просьбой организовать этот поединок. Я поговорил с командой украинца - посмотрим, что из этого получится. Когда может состояться бой? В октябре-ноябре", - сказал Хирн.