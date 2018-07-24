Почти треть авто на дорогах имеют недостатки, которые могут привести к авариям, - Укртрансбезопасность
Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Укртрансбезопасности Вячеслав Дидковский, передает Громадське радио.
К таким предварительным выводам пришли после усиленной проверки, которую в последние дни проводит Укртрансбезопасности и Нацполиция в связи с недавними ДТП.
"С 21 по 23 июля проверили 2111 транспортных средств, выявлено более 600 недостатков. Оформлено более 500 актов. Наибольшие нарушения — это отсутствие в достаточном объеме разрешительных документов (таких было 309), нарушение режима работы и отдыха (106). Вы знаете, что причиной одного из ДТП, где было много погибших, стало то, что водитель был уставший и уснул. Также техническое состояние транспортных средств (72)", — рассказал Дидковский.
- Напомним, в течение двух дней рейдовых проверок перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров, инспекторы выявили 326 нарушений.
- На территории Украины за день полицейские зарегистрировали 87 дел по факту нарушения правил перевозки пассажиров.
- Утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
- Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
- 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
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