Почти треть авто на дорогах имеют недостатки, которые могут привести к авариям, - Укртрансбезопасность

24 июля, 2018, 11:45

Около трети транспортных средств имеют недостатки, которые могут привести к авариям

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Укртрансбезопасности Вячеслав Дидковский, передает Громадське радио.

К таким предварительным выводам пришли после усиленной проверки, которую в последние дни проводит Укртрансбезопасности и Нацполиция в связи с недавними ДТП.

"С 21 по 23 июля проверили 2111 транспортных средств, выявлено более 600 недостатков. Оформлено более 500 актов. Наибольшие нарушения — это отсутствие в достаточном объеме разрешительных документов (таких было 309), нарушение режима работы и отдыха (106). Вы знаете, что причиной одного из ДТП, где было много погибших, стало то, что водитель был уставший и уснул. Также техническое состояние транспортных средств (72)", — рассказал Дидковский.