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Почти треть авто на дорогах имеют недостатки, которые могут привести к авариям, - Укртрансбезопасность


фото: rambler
Около трети транспортных средств имеют недостатки, которые могут привести к авариям

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Укртрансбезопасности Вячеслав Дидковский, передает Громадське радио.

К таким предварительным выводам пришли после усиленной проверки, которую в последние дни проводит Укртрансбезопасности и Нацполиция в связи с недавними ДТП.

"С 21 по 23 июля проверили 2111 транспортных средств, выявлено более 600 недостатков. Оформлено более 500 актов. Наибольшие нарушения — это отсутствие в достаточном объеме разрешительных документов (таких было 309), нарушение режима работы и отдыха (106). Вы знаете, что причиной одного из ДТП, где было много погибших, стало то, что водитель был уставший и уснул. Также техническое состояние транспортных средств (72)", — рассказал Дидковский.

  • Напомним, в течение двух дней рейдовых проверок перевозчиков, осуществляющих перевозки пассажиров, инспекторы выявили 326 нарушений.
  • На территории Украины за день полицейские зарегистрировали 87 дел по факту нарушения правил перевозки пассажиров.
  • Утром 20 июля произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, двигавшийся по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика. ДТП унесло жизни 5 человек.
  • Все погибшие в николаевской аварии были граждане Беларуси.
  • 20 июля около 10:40 в Житомирской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли 10 человек.
 
 
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