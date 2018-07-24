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Пенсионный фонд объяснил задержки выплат

В Пенсионном фонде Украины объяснили задержки выплат разрывами поступления средств от единого социального взноса

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

"По многочисленным обращениям относительно смещения сроков выплаты пенсий в июле 2018 года Пенсионный фонд Украины информирует. Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса", - говорится в сообщении.

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С начала июля на выплату пенсий было направлено 24,9 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн - в течение 24 июля.

В Фонде уверяют, что в июле месяце выплату пенсий обеспечат финансовым ресурсом в полном объеме.

  • Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в июле будет происходить автоматическое повышение пенсий.
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