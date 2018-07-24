Отравление в лагере Донетчины: названы блюда, из-за которых дети "подхватили" дизентерию

24 июля, 2018, 07:59

В Донецком областном лабораторном центре назвали причину массового отравления детей в летнем лагере "Орленок"

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Медики отметили, что в настоящее время практически всех юных пациентов уже выписали из больниц области, у большинства детей удовлетворительное состояние.

"На сегодняшний момент у нас остаются 4 человека. Одна в Константиновке и 3 человека - в Дружковке. Они позже поступили, потому заканчивают курс лечения, и на днях тоже будут выписаны", - отметил областной детский инфекционист Дмитрий Яковенко.

Представители Донецкого областного лабораторного центра тем временем провели ряд исследований и подтвердили, что у детей действительно острая дизентерия Зонне. Это заболевание предається только от человека к человеку. Вероятнее всего, работники столовой, которые болеют дизентерией, грязными руками раскладывали еду детям.

"Дизентерия к детям перешла из борща по-украински и с овсяной каши. Источником заболевания была сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", - пояснила заведующая отделением эпидемиологических исследований центра Виктория Бочко.