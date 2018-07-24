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Одна из основательниц FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже


фото: фейсбук-сторінка Оксани
Одна из основательниц движения FEMEN Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в Париже

Об этом сообщает сайт феминистского объединения "Она", которым информацию подтвердила лидер Femen Анна Гуцол.

По информации, Оксана оставила прощальную записку с обращением к парижской богеме, где написала, что "вы все фейк". В течение последних двух лет девушка пыталась покончить с собой дважды.

Оксана была художницей, у нее проходили виставки в Париже.

Справка. Украинка Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года.

Она была одной из основательниц FEMEN в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

FEMEN сначала протестовала по поводу проблем, которые затрагивают студенток, но быстро перешла к акциям против сексуальной эксплуатации украинских женщин и секс-туризма.

Сначала активистки FEMEN привлекали внимание, участвуя в акциях в одном лишь нижнем белье. Однако в августе 2009 года Шачко обнажила грудь в знак протеста в Киеве.

С того времени активисты FEMEN регулярно протестовали "топлесс" и расширили свой порядок дня в отношении прав женщин и гражданских прав в Украине и во всем мире.

География "активности" Оксаны Шачко большая. Кроме акций в Украине, она принимала участие в протестных перформансы на территории Беларуси, России.

Так, известно, что Оксана Шачко была задержана в Москве 4 марта 2012 года за хулиганство на избирательном участке во время выборов президента Российской Федерации. После того, как премьер-министр РФ Владимир Путин проголосовал на избирательном участке, три активистки FEMEN ворвались туда, обнажились до пояса и выкрикивали лозунги. Ирина Фомина, Анна Деда и Оксана Шачко были арестованы. Позже все три девушки были депортированы из России в Украину.

Шачко сотрудничала с французской писательницей Галей Акерман,  сотворившей историю "FEMEN", которая была опубликована Кальман-Леви в 2013 году.

В 2014 году был выпущен "Je suis Femen" ( "Я - Фемен"), удостоен документального фильма про Оксану Шачко режиссером Аленом Марго.

Франция предоставила Оксане Шачко статус политического беженца в 2013 году. Она жила в Париже как художник, писала феминистические картины и устраивала персональные выставки.

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