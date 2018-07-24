НБУ предупреждает об очередных аферистах на рынке депозитов

24 июля, 2018, 16:00

Национальный банк Украины предупреждает о компании Royal Standard, которая берет у украинцев деньги якобы для размещения как депозит, но не имеет никакой лицензии на такую деятельность

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НБУ.

"Внимание! В связи с многочисленными обращениями граждан в Национальный банк сообщаем, что компания Royal Standard (ООО "Роялстендард"), которая предлагает разместить у себя "депозиты" на нерыночных условиях - под 24-33% годовых в гривнях и 18-22% годовых в USD - не имеет никакой лицензии НБУ!" - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что не дают лицензий на привлечение депозитов, кредитование структурам, не имеющим статуса банка, а указанная компания не получала таких лицензий ни у Нацбанка, ни у других регуляторов финансового сектора - Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Более того, ООО "Роялстендард" вообще не имеет статуса финансового учреждения, то есть по закону не может привлекать депозиты или выдавать кредиты.

"Как нам стало известно, доверчивым вкладчикам в этой компании обещают проценты гораздо выше банковских. Деньги предлагают вносить наличными в офисе, либо перечислять на их банковский счет. Проценты обещают выплачивать на банковскую карточку, реквизиты которой указываются в договоре. В качестве гарантии такого "депозита" с вкладчиком заключается договор залога прав на движимое/недвижимое имущество, по которому вкладчику передается залог на имущество стоимостью "вдвое" большей стоимости депозита", - объясняет НБУ.

Имущество, залог на которое предлагают вкладчикам, - это якобы имущество других клиентов учреждения - заемщиков, которые взяли деньги под залог. Однако существует ли такое имущество на самом деле, неизвестно.

"Людям объясняют, что кроме приема депозитов компания также предоставляет другим лицам кредиты под залог имущества - именно права на это имущество и передаются вкладчикам в качестве гарантии вклада. Рыночная стоимость и вообще наличие такого имущества вызывают сомнения", - отмечает пресс-служба регулятора.

Нацбанк обратился к правоохранителям с просьбой расследовать деятельность ООО "Роялстендард".

"Просим граждан придирчиво и внимательно относиться к любым организациям, которые предлагают разместить у себя вклады населения, готовы кредитовать. Нужно проверять их официальную регистрацию, лицензии и условия предлагаемых сделок. Напоминаем, что предоставление услуг по кредитованию и привлечению вкладов в Украине подлежит обязательному лицензированию", - отмечают в НБУ.