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Названо имя мужчины, который совершил стрельбу в Торонто. Семья говорит, что у него была депрессия

Канадские правоохранители идентифицировали подозреваемого в смертельной стрельбе в Торонто 29-летнего Фейсала Хуссейна

Об этом сообщает издание BBC.

Представители Спецподразделения расследований Онтарио отметили, что решили обнародовать имя злоумышленника из-за "исключительных обстоятельств этого трагического инцидента".

В заявлении, опубликованном в различных СМИ, семья Хусейна выразила "глубочайшие соболезнования" жертвам и их семьям и назвали действия своего сына "ужасными".

Родственники пояснили, что Хуссейн имел серьезные проблемы с психическим здоровьем и большую часть своей жизни боролся с неизлечимым психозом и депрессией.

Ранее сообщалось, что в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападающий с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.

Впоследствии стало известно, что погибли 18-летняя женщина, 10-летняя девочка и сам стрелок.

 

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