Названо имя мужчины, который совершил стрельбу в Торонто. Семья говорит, что у него была депрессия
Об этом сообщает издание BBC.
Представители Спецподразделения расследований Онтарио отметили, что решили обнародовать имя злоумышленника из-за "исключительных обстоятельств этого трагического инцидента".
В заявлении, опубликованном в различных СМИ, семья Хусейна выразила "глубочайшие соболезнования" жертвам и их семьям и назвали действия своего сына "ужасными".
Родственники пояснили, что Хуссейн имел серьезные проблемы с психическим здоровьем и большую часть своей жизни боролся с неизлечимым психозом и депрессией.
Ранее сообщалось, что в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападающий с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.
Впоследствии стало известно, что погибли 18-летняя женщина, 10-летняя девочка и сам стрелок.
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