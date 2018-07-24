Надоедливые фаны заставили Месси убегать с пляжа
24 июля, 2018, 09:50
Аргентинский футболист Лионель Месси был вынужден убегать от назойливых болельщиков во время отдыха
Видео появилось в Instagram.
Лионель Месси отдыхает на Ибице вместе с друзьями и семьей. Во время ужина на одном из пляжей посетители узнали аргентинца, несмотря на солнцезащитные очки и кепку. Болельщики окружили Месси и стали с ним фотографироваться и брать автограф. Однако после нескольких снимков развернулся и направился к своей яхты прямо в море.
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