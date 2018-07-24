На Житомирщине двое заключенных сбежали из исправительных учреждений
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Один из осужденных - Моргошии Манучара, 1987 года рождения, ночью 24 июля самовольно покинул территорию Бердичевского исправительного центра. Разыскиваемый - гражданин Грузии, уроженец и житель города Цаленджиха.
В Украине не имел постоянного места жительства и регистрации. В 2017 году был осужден за преступление по статье "Разбой".
Приметы разыскиваемого: рост 175 см, волосы русые, глаза карие.
Второй беглец - житомирянин Карпец Анатолий Петрович, 1968 года рождения, который 23 июля самовольно покинул территорию предприятия в Романовском районе Житомирской области, где работал во время отбывания наказания.
Мужчина в 2015 году был осужден за преступление по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". До взятия под стражу он проживал в г. Житомир.
Приметы разыскиваемого: рост 187 см, волосы седые, глаза карие. Имеет татуировки: на шее “крест”, на груди слева - “дракон”, на левой руке - “церковь”.
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