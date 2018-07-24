На "Тур де Франс" велогонщиков атаковали фермеры с тюками сена
Об этом сообщает l'equipe.
Когда велогонщики проезжали через территорию, на которой фермеры устраивали акцию, участники протеста стали сбрасывать тюки сена на дорогу, подвергая опасности спортсменов. Гонка была остановлена. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, опасаясь атак на гонщиков, поскольку некоторые фермеры протестовали вместе с садово-огородними принадлежностями.
Газ, который полицейский распылили, также нанес ущерб и гонщикам - десятки спортсменов пострадали от действия газа, им была оказана медицинская помощь. Однако, гонка возобновилась более чем через 10 минут.
This is a new one I haven't seen before, Tour De France, temporarily stopped by a policeman's “pepper” spray a short time ago pic.twitter.com/Qr1B80wVRP— rizla (@rizla2705) 24 июля 2018 г.
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