На "Тур де Франс" велогонщиков атаковали фермеры с тюками сена

24 июля, 2018, 14:54

16-й этап престижной велогонки "Тур де Франс" был остановлен из-за акции протеста фермеров, полиция применила слезоточивый газ

Об этом сообщает l'equipe.

Когда велогонщики проезжали через территорию, на которой фермеры устраивали акцию, участники протеста стали сбрасывать тюки сена на дорогу, подвергая опасности спортсменов. Гонка была остановлена. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, опасаясь атак на гонщиков, поскольку некоторые фермеры протестовали вместе с садово-огородними принадлежностями.

Газ, который полицейский распылили, также нанес ущерб и гонщикам - десятки спортсменов пострадали от действия газа, им была оказана медицинская помощь. Однако, гонка возобновилась более чем через 10 минут.