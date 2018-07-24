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На Луганщине поймали рецидивиста, который подался служить террористам "ЛНР"

Неоднократно судимый мужчина присоединился к террористической организации "ЛНР" и находился в резерве на случай "наступления ВСУ на Луганск"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В конце июня 2018 года сотрудники военной контрразведки СБУ задержали вблизи г. Счастье участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР", который пытался посетить родственников на подконтрольной Украине территории.

Оказалось, что неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска после освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к террористической организации “ЛНР”, где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство, а мужчине объявлено о подозрении по статье "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Впоследствии задержанный свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Материалы дела 14 июля текущего года направлені в суд. Отмечается, что задержанный активно сотрудничает со следствием.

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