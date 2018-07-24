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На Киевщине водитель маршрутки избил полицейского

В пригороде Киева водитель маршрутки напал на патрульного полицейского, сделавшего ему замечание

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Вишневое между полицейским и водителем маршрутного такси. Патрульный, находясь вне службы, ехал по своим делам в маршрутном такси сообщением Киев-Вишневое. Когда заметил, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, сделал ему замечание.

Водитель отреагировал на это агрессивно. Он довез полицейского до конечной остановки общественного транспорта. Там, закрыв дверь салона автобуса, набросился на мужчину с кулаками. Полицейский вызвал на помощь 102, после чего удалось угомонить водителя-правонарушителя.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

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