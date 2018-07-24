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На Киевщине от кори умер двухлетний ребенок


фото: uppa.it
За прошедшую неделю в Киевской области от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За период 16-22 июля корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. В Минздраве отмечают, что это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (4989 человек), Закарпатской (2890 человек), Ивано-Франковской (2596 человек), Одесской (2063 человека), городе Киеве (1854 человека) и Тернопольской (1388 человек) областях.

"За отчетную неделю от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых”, - говорится в сообщении.

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