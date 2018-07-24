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На Киевщине маньяк нападал на женщин и угрожал изнасилованием

В пригороде Киева, в Коцюбинском, задержали злоумышленника, который нападал на женщин и угрожал им изнасилованием

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Потерпевшие подробно описали приметы нападавшего и работникам полиции удалось установить его личность и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасщины.

В 2013 году за совершение разбойного нападения молодчик по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. С 2016 года преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.

В сюжете ТСН сообщалось, что за две недели подобных нападений было до десяти. Мужчина нападал на женщин на дорожке от остановки в лесу. Вел себя вызывающе и мог совершать нападения и днем.

Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах пгт. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайший отдел полиции, или позвонить на спецлинию 102.

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