На Киевщине маньяк нападал на женщин и угрожал изнасилованием
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Потерпевшие подробно описали приметы нападавшего и работникам полиции удалось установить его личность и задержать его. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасщины.
В 2013 году за совершение разбойного нападения молодчик по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. С 2016 года преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться.
В сюжете ТСН сообщалось, что за две недели подобных нападений было до десяти. Мужчина нападал на женщин на дорожке от остановки в лесу. Вел себя вызывающе и мог совершать нападения и днем.
Полиция обращается ко всем, кто пострадал от нападений на улицах пгт. Коцюбинское, с соответствующим заявлением обратиться в ближайший отдел полиции, или позвонить на спецлинию 102.
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