 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Херсонщине нашли мертвым судью, который исчез несколько месяцев назад

На Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

О пропаже Гордимова сообщили в апреле коллеги. Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели. Он проживал один в квартире в Корабельном районе. Мужчина был признан без вести пропавшим.

Позже его нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", - сообщил в.и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

На автомобиле убитого вывез тело и закопал, после этого уехал.

null

Сообщается, что в настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), ч.1 ст.185 УК Украины (Кража), ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст.289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Справка. Анатолий Гордимов до 2016 года был судьей ликвидированного Днепровского районного суда Херсона. Карьеру судьи он начал в 1998 году. 22 сентября 2016 года Гордимов ушел в отставку. В марте 2018 года он претендовал на пост члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого количества голосов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать