На Херсонщине нашли мертвым судью, который исчез несколько месяцев назад

24 июля, 2018, 13:23

На Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

О пропаже Гордимова сообщили в апреле коллеги. Они рассказали, что мужчина месяц не отвечает на звонки, соседи его тоже не видели. Он проживал один в квартире в Корабельном районе. Мужчина был признан без вести пропавшим.

Позже его нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", - сообщил в.и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

На автомобиле убитого вывез тело и закопал, после этого уехал.

Сообщается, что в настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), ч.1 ст.185 УК Украины (Кража), ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст.289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Справка. Анатолий Гордимов до 2016 года был судьей ликвидированного Днепровского районного суда Херсона. Карьеру судьи он начал в 1998 году. 22 сентября 2016 года Гордимов ушел в отставку. В марте 2018 года он претендовал на пост члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого количества голосов.