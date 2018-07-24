На Харьковщине несовершеннолетний на глазах у матери вонзил себе в грудь нож
24 июля, 2018, 09:51
На Харьковщине несовершеннолетний в приступе агрессии пытался покончить с собой на глазах у матери
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
Как выяснилось, 17-летний парень схватил кухонный нож и причинил себе телесные повреждения. Его доставили в Купянскую центральную районную больницу с проникающим ранением грудной клетки.
Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
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