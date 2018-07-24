На Харьковщине несовершеннолетний на глазах у матери вонзил себе в грудь нож

24 июля, 2018, 09:51

На Харьковщине несовершеннолетний в приступе агрессии пытался покончить с собой на глазах у матери

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Как выяснилось, 17-летний парень схватил кухонный нож и причинил себе телесные повреждения. Его доставили в Купянскую центральную районную больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.