Минюст предлагает перерегистрировывать место жительства онлайн

24 июля, 2018, 16:36

Минюст инициировал проект перерегистрации изменения места жительства в формате онлайн

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает пресс-служба Минюста.

Несмотря на то, что пропиской, как и выдачей паспортов занимается МВД, для реализации услуги онлайн-прописки работает совместная рабочая группа Минюста, МВД, Госпогранслужбы и Миграционной службы, разработавшая ряд законодательных инициатив.

"Их нет в общем доступе, мы планируем их представить, я думаю, в начале следующего политического сезона, в сентябре, совместно с Арсеном Аваковым", - сказал Петренко.

Министр отметил, что для этого нужен ряд технических изменений в законодательство. Кроме того, существует технический момент, который объективно не дает быстро запустить этот сервис по всей стране - отсутствие единой базы данных или единого реестра места жительства граждан.

"Потому что этим занимается Миграционная служба с одной стороны, и местные органы самоуправления - с другой. И в каждом районе, в каждой области, в каждом городе эти базы в разной степени наполнены в электронном формате. Наиболее "продвинутые" - это Киев. Они при создании так называемой программы карточки киевлянина строили модель учета жителей Киева более или менее правильно. Там есть информация и о месте проживания, и о тех льготах, которые может получить житель Киева. Но есть такие регионы, где все еще происходит в бумажном виде ", - пояснил Петренко.

В то же время уже появился так называемый демографический реестр, куда вносят данные при выдаче ID-карты, то есть внутреннего паспорта. Однако в этом реестре пока нет данных даже о 50% граждан Украины. Реестр содержит данные тех, кто впервые получает паспорт или кто потерял паспорт и получил документ по новой процедуре.

"Идея, которую мы отработали в законопроекте: дать возможность осуществлять онлайн-перерегистрацию места жительства тем, кто получил ID-карту. Потому что их персональные данные уже есть в одной базе данных, то есть в едином демографическом реестре. Те кто, к сожалению, имеют бумажный паспорт, имеют опцию: пойти заменить бумажный паспорт на ID-карту и получить дополнительные сервисы, в том числе, упрощенный сервис по изменению места жительства. Или же по старой процедуре подавать документы по изменению места жительства, сохранив за собой паспорт старого образца, потому что закон не ограничивает срок действия этих паспортов. Сейчас Минюст совместно с МВД дорабатывает именно технику имплементации соответствующего закона ", - сказал министр.

Петренко отметил, что после доработки с МВД технической составляющей законопроект и дорожная карта его имплементации будут представлены широкой публике.

"Мы планируем подать законопроект в парламент - я убежден, что в парламенте на такую ​​инициативу найдется 226 голосов - и мы предполагаем возможность запуска пилотов по областям. То есть, начнем с Киева и возможно еще с какого-то региона и в течение разумного срока - до года - пропилотируем этот сервис в нескольких регионах. Если он будет работать без сбоев, тогда будем распространять на всю страну ", - подытожил министр.