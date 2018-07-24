Мошенник продал квартиру киевлянки за 3,7 миллиона гривен

24 июля, 2018, 13:45

Киевская местная прокуратура №9 объявила о подозрении злоумышленнику, который благодаря поддельным документам незаконно продал квартиру в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что злоумышленник, использовав поддельную доверенность от ее имени, незаконно продал ее квартиру по проспекту Лобановского в Киеве за 3,7 миллиона гривен.

Правоохранители установили личность мошенника, им оказался 29–летний житель Киевской области.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Для недопущения дальнейших незаконных действий суд наложил арест на квартиру потерпевшей. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.