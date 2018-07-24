Меркель обсудила российскую агрессию на Донбассе с начальником генштаба РФ
24 июля, 2018, 17:48
Во вторник, 24 июля, канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым
Об этом сообщает сайт немецкого правительства.
"В центре разговора была ситуация на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Во встрече также принял участие министр иностранных дел Германии Гайко Маас.
Встреча была заранее согласована Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.
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