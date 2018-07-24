Мэр Ирпеня собирается сложить полномочия
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион", – заявил мэр.
Он пишет, что на посту находится уже более 3 лет.
По его словам, "когда искренне хочешь изменений и силами команды создаешь европейский город, то тебе не интересно держаться за должность".
"Моим желанием было доказать себе и людям, что страну можно изменить. Результат не зависит от одного человека. Поэтому мы формировали большую и эффективную команду сильных организаторов. Эта команда сегодня способна управлять городом и будет это делать и впредь", - заявил Карплюк.
"Своей главной задачей сейчас я вижу поддержку нашего региона на общегосударственном уровне. Моя следующая цель – участие в парламентской кампании за выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье", - сообщил он.
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