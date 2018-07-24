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Мэр Ирпеня собирается сложить полномочия


фото: detector.media
Городской голова Ирпеня Владимир Карплюк решил сложить свои полномочия 2 августа и собирается готовиться к парламентским выборам

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион", – заявил мэр.

Он пишет, что на посту находится уже более 3 лет.

По его словам, "когда искренне хочешь изменений и силами команды создаешь европейский город, то тебе не интересно держаться за должность".

"Моим желанием было доказать себе и людям, что страну можно изменить. Результат не зависит от одного человека. Поэтому мы формировали большую и эффективную команду сильных организаторов. Эта команда сегодня способна управлять городом и будет это делать и впредь", - заявил Карплюк.

"Своей главной задачей сейчас я вижу поддержку нашего региона на общегосударственном уровне. Моя следующая цель – участие в парламентской кампании за выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье", - сообщил он.

 

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