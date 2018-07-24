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Крестный ход в Киеве: ожидается около 200 тысяч мирян, приедет делегация от патриарха Варфоломея

В крестном ходе, который будет проходить в Киеве в течение 27-28 июля, должны принять участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В заявках указано участие до 100 тысяч человек. На пятницу - заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тысяч человек. На субботу - Киевский патриархат, тоже до 100 тысяч", - подчеркнул он.

Крищенко отметил, что в эти дни соблюдение правопорядка будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей, а меры безопасности будут аналогичны прошлогодним.

Полиция намерена установить рамки металлоискателей и проводить проверку людей во время массовых мероприятий. Для помощи стражам порядка привлекут еще 5 тысяч сотрудников Нацгвардии.

Тем временем в представительстве Украинской поместной православной церкви сообщили, что в Киев на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины прибудет достопочтенная делегация из Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея.

"Вселенский патриарх Варфоломей и первые лица других Поместных православных Церквей проигнорировали приглашение УПЦ МП на празднование 1030-летия крещения Руси-Украины. Однако не отказал президенту Украины – полномочная делегация от Церкви-Матери в Украине на праздник все же будет", - подытожили в ведомстве.

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