Крестный ход в Киеве: ожидается около 200 тысяч мирян, приедет делегация от патриарха Варфоломея
Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В заявках указано участие до 100 тысяч человек. На пятницу - заявка от Московского патриархата на участие в шествии до 100 тысяч человек. На субботу - Киевский патриархат, тоже до 100 тысяч", - подчеркнул он.
Крищенко отметил, что в эти дни соблюдение правопорядка будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей, а меры безопасности будут аналогичны прошлогодним.
Полиция намерена установить рамки металлоискателей и проводить проверку людей во время массовых мероприятий. Для помощи стражам порядка привлекут еще 5 тысяч сотрудников Нацгвардии.
Тем временем в представительстве Украинской поместной православной церкви сообщили, что в Киев на празднование 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины прибудет достопочтенная делегация из Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея.
"Вселенский патриарх Варфоломей и первые лица других Поместных православных Церквей проигнорировали приглашение УПЦ МП на празднование 1030-летия крещения Руси-Украины. Однако не отказал президенту Украины – полномочная делегация от Церкви-Матери в Украине на праздник все же будет", - подытожили в ведомстве.
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