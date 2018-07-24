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Конгресс выделит $250 млн на летальное оборонное вооружение для Украины


фото: mcmurraystern
Конгресс Соединенных Штатов рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году помощь Украине

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на доклад об оборонном бюджете США.

Отмечается что проект бюджета одобрили обе палаты Конгресса.

"Профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения", - сообщается в документе.

В США призывают "Укроборонпром" провести финансовый аудит и проверить все документы на строгое соответствие международным стандартам учета.

  • Недавно министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии на $100 миллионов.
  • Напомним, в 2017 году Соединенные Штаты выделили $200 млн помощи Украине.
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