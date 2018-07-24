Хищения в армии: Полторак лишил званий 5 военных чиновников, назвав их предателями

24 июля, 2018, 16:47

Министр обороны Украины Степан Полторак лишил всех воинских званий руководителя 46-го Объединенного центра обеспечения Евгения Короля за непрофессиональное выполнение своих обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также были лишены званий, освобождены от должности, или понижены ряд подчиненных Короля, которые способствовали незаконной деятельности

"Я расцениваю это как предательство армии и военнослужащих. Я принял решение лишить Короля звания полковника и всех званий офицерского состава. Я передал все документы военному прокурору лично с просьбой начать уголовное производство по факту неудовлетворительного отношения к своим служебным обязанностям и по факту ущерба, причиненного составу ", - заявил Полторак на брифинге.

За халатное отношение Полторак применил санкции и к ряду должностных лиц Центра. В частности, министр постановил лишить воинского звания и всех званий офицерского состава, права на выходное пособие и пенсию начальника склада горючими и смазочными материалами 46 ОЦО подполковника Андрея Мосунова, уволить с военной службы за служебное несоответствие старшего офицера отдела обеспечения горючими и смазочными материалами подполковника Дмитрия Изварина, понизить в должности начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов майора Александра Ляляева и начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ Тыла Руслана Кубаля

Также Полторак добавил, что передал в военную прокуратуру все результаты проверок для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц.