Госдеп США выразил категорическое неприятие проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает Администрация президента.
"Хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое неприятие проекта "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержания надежного транзита газа в Украине. Мы все едины в США относительно поддержки Украины", - сказал Феннон на встрече с Порошенко.
Как указано в сообщении, собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".
"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". Как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а непосредственно касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", - подчеркнул Порошенко.
Стороны обсудили и другие вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и США. "У нас очень большой перечень тем для обсуждения. Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse", - сказал Порошенко, напомнив, что соответствующие договоренности были достигнуты во время его встреч с президентом США Д.Трампом.
Глава Украинского государства выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку и практическую помощь Украине в ее усилиях по диверсификации источников энергоснабжения, снижению зависимости в этом вопросе от РФ, реформированию энергетического сектора Украины.
- Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью проекта "Северный поток-2" является удар по Украине, членам ЕС и государствам-членам НАТО.
- Напомним, в ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Глава МИД Германии в Москве подтвердил правительственную поддержку "Северного потока-2". Меркель пообещала учесть интересы Украины после запуска Северного потока-2.
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