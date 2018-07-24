Госдеп США выразил категорическое неприятие проекта "Северный поток-2"

24 июля, 2018, 18:56

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон подтверждает позицию США относительно неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток-2

Об этом сообщает Администрация президента.

"Хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое неприятие проекта "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержания надежного транзита газа в Украине. Мы все едины в США относительно поддержки Украины", - сказал Феннон на встрече с Порошенко.

Как указано в сообщении, собеседники скоординировали подходы и практические меры украинской и американской сторон в деле противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". Как проекта, который угрожает не только энергетике Украины и Европы, а непосредственно касается геополитической безопасности. И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской администрации, американского правительства. Для нас это чрезвычайно важно", - подчеркнул Порошенко.

Стороны обсудили и другие вопросы энергетического сотрудничества между Украиной и США. "У нас очень большой перечень тем для обсуждения. Могу отметить, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции заработал на американском топливе компании Westinghouse", - сказал Порошенко, напомнив, что соответствующие договоренности были достигнуты во время его встреч с президентом США Д.Трампом.

Глава Украинского государства выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку и практическую помощь Украине в ее усилиях по диверсификации источников энергоснабжения, снижению зависимости в этом вопросе от РФ, реформированию энергетического сектора Украины.