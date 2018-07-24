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Гарри Поттер и мир программирования: стартап показал "волшебную палочку", которая научит детей JavaScript

Лондонский стартап Kano выпустил приложение, которое будет учить детей программированию с помощью "волшебнойпалочки" и заклинаний из книг о Гарри Поттере

Об этом пишет Engadget.

В комплект для обучения кодированию Kano входит волшебная палочка, реагирующая на движения. Всего в рамках программы нужно будет выполнить 70 заданий, в процессе которых будут использоваться заклинания из книг о Гарри Поттере - Wingardium Leviosa (заставляет предметы становиться невесомыми) или Stupefy (паралізуюче заклятие).

Заклинание нужно будет "программировать" - процесс напоминает игру в кубики. Пользователь соединяет блоки условиям и задает параметры своих заклинаний. Так они смогут увеличить в размерах тыквы, обездвижить магическое существо или перекрасить сову из серого цвета в оранжевый.

Так, для заклинания левитации "Вингардиум левиоса" нужно соединить блоки движения и поворота палочки, "связать" их с совой и взмахнуть устройством. Тогда птица на окне отправится в полет. В приложении также есть продвинутый режим. В нем кубики с условиями преобразуются в код на JavaScript.

Палочку, как и другие продукты Kano, нужно собирать самому - к ней прилагается пошаговая инструкция, которая объясняет принципы ее работы. В нее встроены гироскоп, акселерометр и магнитометр. Эти сенсоры отслеживают состояние и движение устройства. Они позволяют с высокой точностью считывать взмахи и направление волшебной палочки - благодаря им использование заклинаний выглядит более зрелищным и правдоподобным.

Главный исполнительный директор Kano Алекс Кляйн обещает, что после прохождения всех заданий владельцы Harry Potter Kano Coding Kit научатся создавать собственные программы и использовать JavaScript. Также он надеется, что устройство поможет людям лучше разобраться в технике, которая их окружает.

Проект появится в продаже с 1 октября 2018 года и будет стоить $99. Сейчас пользователи могут оформить предварительный заказ.

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