Библиотеки Хмельнитчины проведут голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

24 июля, 2018, 13:39

Библиотеки Хмельницкой области присоединились к проведению финального этапа книжной премии "Еспресо. Выбор читателей", который начнется в сентябре 2018 года

Для некоторых библиотек это будет второй опыт, другие изъявили желание провести голосование среди читателей в этом году. Но мнение всех совпадает в том, что книжные конкурсы важны и необходимы.

“Важность конкурса “Еспресо. Выбор читателей” заключается в ориентации читателей на новинки литературы, в привлечении библиотеки к сотрудничеству. Важно и то, что библиотеки получают новые книги. В 2016 году библиотеки Шепетовской ЦБС приняли участие в конкурсе "100 тысяч книг для сельских библиотек". Около 20 библиотек получили по 20-30 книг, радости не было предела, особенно, если это была детская литература. Сейчас, когда фонды библиотек практически не пополняются, каждая новая книга - это радость как для читателя, так и для библиотекаря”, - рассказала Людмила Везюк, директор Шепетовской ЦБС.

Работники Шепетовской центральной районной библиотеки говорят, что конкурс “Еспресо. Выбор читателей” хороший и интересный, а самые компетентные и самые справедливые судьи – это читатели. Именно они прочитав книгу, выберут лучшую.

Присоединилась к проведению голосования и Ярмолинецкая центральная районная библиотека.

Книжные конкурсы ориентируют пользователей библиотек на выбор книг-новинок, которыми больше всего пользуются наши посетители. Читатели библиотек, благодаря телеканалу "Еспресо", имеют возможность принять участие в этом конкурсе”, - сказала Елена Слободян, директор Ярмолинецкой ЦБС.

Где состоится голосование в Хмельницкой области:

Хмельницкая областная библиотека для детей им. Т.Г.Шевченко (г. Хмельницкий, ул. Свободы, 51).

Хмельницкая областная универсальная научная библиотека (г. Хмельницкий, ул. Героев Майдана, 28).

Центральная библиотека имени Костя Солухи Каменец-Подольской городской ЦБС (г. Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 3).

Центральная библиотека ЦБС Ярмолинецкого района (Ярмолинецкий район, ПГТ Ярмолинцы, пл. 600-летия Ярмолинцев, 1а).

Центральная библиотека Изяславского района (Изяславский район, г. Изяслав, ул. Независимости, 13).

Центральная библиотека Хмельницкого района (Хмельницкий район, ПГТ Черный Остров, пров. Вовчогоранський, 3).



Библиотеки, которые еще не присоединились к конкурсу, но есть желание - пишите book@espreso.tv