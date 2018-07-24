Австралийские правозащитники извинились, что сделали Крым "российским" на карте

24 июля, 2018, 12:47

Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation извинилась за некорректное обозначение Крыма на интерактивной карте исследования мирового “рейтинге рабства” (Global Slavery Index) и исправила ошибку

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы благодарим посольство, что обратило наше внимание на эту досадную ошибку. Она будет немедленно исправлена", - говорится в ответе представителей Walk Free Foundation на обращение посольства Украины в Австралии.

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Галина Юсипюк сообщила, что в Walk Free Foundation заверили, что обозначение оккупированного Крыма как части России появилось вследствие ошибки.

"С момента оккупации Крыма Российской Федерацией посольство и украинская община Австралии активно мониторят медиа-, экспертный и туристический сегменты инфопростанства Зеленого континента на предмет недостоверной информации об украинском Крыме. Австралия чрезвычайно последовательна в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой же политики придерживается большинство из тех, кто проживает или действует на территории Австралии. Walk Free Foundation не исключение. Они сразу откликнулись на призыв дипучреждения и исправили неточность, которая произошла учитывая неопытность дизайнерского персонала", - сказала представитель посольства.

По словам украинского дипломата, представитель Walk Free Foundation Фиона Дэвид заверила, что после этого досадного случая проведут тренинг для персонала организации. Также, Фиона просила не рассматривать это недоразумение как попытку легализовать признание Крыма в составе РФ.

Как сообщалось, правозащитная организация Walk Free Foundation опубликовала интерактивную карту Глобального индекса рабства, на которой оккупированный Крым ошибочно изображен российской территорией.