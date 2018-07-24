Аварий стало меньше, но много нарушений у водителей маршруток. Результаты совещания МВД
О результатах совещания в эфире Еспресо.TV рассказала корреспондент Анита Прасад.
Она отметила, что совещание уже закончилось. Во время нее в Нацполиции отметили, что ситуация на дорогах несколько улучшилась. В частности, по сравнению с прошлым годом, количество аварий уменьшилось на 10%.
Соответственно, летальных случаев в результате ДТП также стало меньше. Исключения составили лишь ряд областей, среди которых Киевская и Николаевская.
Тем временем в МВД требуют от патрульной полиции делать ежедневные отчеты о ситуации на дорогах, а также проводить проверки пассажирских перевозок.
Во время последних подобных проверок были выявлены ненадлежащее состояние транспортных средств и свыше 27 тысяч фактов нарушений водителями маршруток и автобусов правил дорожного движения.
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