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Аварий стало меньше, но много нарушений у водителей маршруток. Результаты совещания МВД


фото: vse.rv.ua
Тема безопасности на дорогах была наиболее обсуждаемой во время выездного совещания Министерства внутренних дел в Новых Петровцах

О результатах совещания в эфире Еспресо.TV рассказала корреспондент Анита Прасад.

Она отметила, что совещание уже закончилось. Во время нее в Нацполиции отметили, что ситуация на дорогах несколько улучшилась. В частности, по сравнению с прошлым годом, количество аварий уменьшилось на 10%.

Соответственно, летальных случаев в результате ДТП также стало меньше. Исключения составили лишь ряд областей, среди которых Киевская и Николаевская.

Тем временем в МВД требуют от патрульной полиции делать ежедневные отчеты о ситуации на дорогах, а также проводить проверки пассажирских перевозок.

Во время последних подобных проверок были выявлены ненадлежащее состояние транспортных средств и свыше 27 тысяч фактов нарушений водителями маршруток и автобусов правил дорожного движения.

 

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